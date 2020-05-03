Mein Haus am Strand
Folge vom 03.05.2020: Das perfekte Apartment
42 Min.Folge vom 03.05.2020
Eine Familie verbindet viele Erinnerungen an den Strand in New Jersey, darum suchen sie hier nach einer vielversprechenden Immobilie am Wasser, die renoviert werden muss. Mit einem knappen Budget und einer großen Wunschliste hoffen sie, alle Renovierungsarbeiten selbst durchführen zu können und den Familienurlaub ihrer Träume bald am Meer machen zu können.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.