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Mein Haus am Strand

Das perfekte Apartment

HGTVFolge vom 03.05.2020
Das perfekte Apartment

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Mein Haus am Strand

Folge vom 03.05.2020: Das perfekte Apartment

42 Min.Folge vom 03.05.2020

Eine Familie verbindet viele Erinnerungen an den Strand in New Jersey, darum suchen sie hier nach einer vielversprechenden Immobilie am Wasser, die renoviert werden muss. Mit einem knappen Budget und einer großen Wunschliste hoffen sie, alle Renovierungsarbeiten selbst durchführen zu können und den Familienurlaub ihrer Träume bald am Meer machen zu können.

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