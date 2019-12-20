Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Haus in Alaska

Bäranoia

HGTV
Bäranoia

Mein Haus in Alaska

Folge vom 20.12.2019: Bäranoia

20 Min.

Die letzten Jahre verbrachten Ashleigh und Ashley in New York. Jetzt, da Ashley einen kommerziellen Pilotjob in Anchorage bekommen hat, verlässt das frisch verlobte Paar den Big Apple in Richtung Alaskas größter Stadt. Sie suchen ein Haus an einem See mit Zugang zu Wasserflugzeugen. Ihr alaskisches Traumhaus benötigt außerdem mindestens drei Schlafzimmer und eine große Küche.

