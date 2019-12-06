Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Haus in Alaska

Ein Weltstar kommt heim

HGTVFolge vom 06.12.2019
Ein Weltstar kommt heim

Mein Haus in Alaska

Folge vom 06.12.2019: Ein Weltstar kommt heim

20 Min.Folge vom 06.12.2019

Der Musiker Jared wuchs in Alaska auf, verbrachte jedoch die letzten Jahre in Nashville. Er vermisst seine Heimat und sucht ein Haus in Girdwood, um dort mit seiner Band zu entspannen, und Musik zu machen. Außerdem möchte er ein Rock 'n' Roll-Camp für Kinder eröffnen. Mit seinem hohen Budget hat Jared einige Wünsche, die es zu erfüllen gilt.

