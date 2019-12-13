Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Haus in Alaska

Auf zum Adlerfluss

HGTV
Auf zum Adlerfluss

Mein Haus in Alaska

Folge vom 13.12.2019: Auf zum Adlerfluss

20 Min.

Ein frisch verheiratetes Paar zieht für ihren Traumjob bei der Air Force nach Alaska. Sie haben es auf die malerische Gegend Eagle River abgesehen. Ihre Wunschliste umfasst ein Blockhaus im Landhausstil, einen Kamin, eine Garage und einen Garten für den Hund. Bleibt bloß die Frage: Ab in die einsame Natur in Alaska oder hat eine Nachbarschaft auch seine Vorteile?

