Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 20.06.2025: Die Gartenlaube
44 Min.Folge vom 20.06.2025
Eine Familie möchte ihr Zuhause erweitern, damit die Großeltern häufiger zu Besuch kommen können – mit ausreichend Rückzugsort und Komfort für alle. Ben und Erin nehmen sich dem Projekt mit großer Hingabe an und planen ein gemütliches Gästehaus. Doch mitten in der Renovierung werden sie von massiven, unerwarteten Problemen überrascht, die alles ins Wanken bringen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.