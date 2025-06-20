Eine Schule mit besonderer MissionJetzt kostenlos streamen
Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 20.06.2025: Eine Schule mit besonderer Mission
44 Min.Folge vom 20.06.2025
Eine engagierte Ärztin hat ein Lernzentrum für benachteiligte Kinder gegründet, das längst aus allen Nähten platzt. Sie träumt von einem neuen Ort, der nicht nur Raum für Bildung bietet, sondern auch Geborgenheit und Inspiration ausstrahlt. Ben und Erin helfen, ein geeignetes Haus zu finden und es in eine liebevoll gestaltete, kindgerechte Schule zu verwandeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.