Folge vom 16.03.2022: Angie - Teil 2

89 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 12

Mit fast 300 Kilo stand Angie kurz davor, sich zu Tode zu essen und versuchte, ärztliche Hilfe zu bekommen. Nach einem gescheiterten Diätversuch bei Dr. Now hat sich die 39-Jährige von ihrem Mann Justin getrennt und möchte nun eine weitere Chance, um zu einer Magen-OP zugelassen zu werden. Der Adipositas-Facharzt willigt ein, verordnet aber eine toxikologische Untersuchung, die ergibt, dass Angie Betäubungsmittel konsumiert. Sie muss einen Entzug machen und außerdem einen Psychotherapeuten aufsuchen, der herausfindet, dass Angie Suizidgedanken hat. Kann ihr neuer Freund Dave sie wieder aufbauen?

