Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 05.01.2023: Robin und Garrett
88 Min.Folge vom 05.01.2023Ab 12
Robins Leben ist ein einziger Kampf und durch ihr extremes Übergewicht so aus den Fugen geraten, dass sie die 14-stündige Autofahrt nach Houston auf sich nimmt, um in Dr. Nows Diätprogramm einzusteigen. Mit dabei ihr fettleibiger Neffe Garrett, der wie seine Tante an die 300 Kilo auf die Waage bringt. Leider hat Robin nun schreckliche Schmerzen im Bein, das sich auf der Fahrt stark entzündet hat. Nach Anweisung von Dr. Now sollte sie trotzdem jeden Tag aufstehen und laufen, um ihre Durchblutung in Gang zu bringen. Doch Robin besitzt keine Gelenksknorpel mehr und hat sich seit Ewigkeiten nicht mehr bewegt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.