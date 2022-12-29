Mein Leben mit 300 kg: Das Wiedersehen
Folge vom 29.12.2022: Lashanta und Holly
Lashantas Esssucht hat sie in eine schreckliche Lage gebracht. Als die junge Frau Dr. Now aufsucht, wiegt sie über 300 Kilo und hat nicht mehr lang zu leben, wenn sie nicht schnellstens Gewicht verliert. Doch der Diätplan wird nicht eingehalten: Lashantas Freund lässt sie sitzen, weil er nur extrem übergewichtige Frauen attraktiv findet, und alleine bekommt sie nichts auf die Reihe. Erst sechs Monate später sucht sie Dr. Now wieder auf. Lashantas Zustand ist besorgniserregend, sie ist dicker als vorher. Doch der Adipositas-Experte gibt ihr eine neue Chance abzunehmen, um ihr die Magen-OP zu ermöglichen.
