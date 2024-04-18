Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 18.04.2024: Delana
Delana bringt 293 Kilo auf die Waage und befürchtet oft, im Schlaf zu sterben. Wegen ihres extremen Übergewichts hat sie den ganzen Tag Schmerzen und muss von Ehemann James gepflegt werden. Essen ist die einzige Freude der 43-Jährigen, denn es erinnert sie an glückliche Zeiten in ihrer Kindheit. Da Delanas Mutter nicht erziehungsberechtigt war, wuchs sie bei ihrer Cousine auf, die sie mit Süßigkeiten verwöhnte. Aus einem molligen Kind wurde eine dicke Frau, die in ihren Partnerschaften viel Gewalt erfuhr. Seitdem hat Delana jede Kontrolle über ihr Essverhalten verloren und braucht dringend die Hilfe eines Experten.
