Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 19.01.2025: Gary
89 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Gary aus Kalifornien wiegt 346 Kilo und ist seit fast einem Jahr ans Bett gefesselt. Der 32-Jährige wird morgens von einer Pflegerin gewaschen, dann von seiner Mutter mit Essen versorgt. Schon als Kind war Gary dick, futterte sich durch die Pubertät und brach vorzeitig die Schule ab. Dann wurde der talentierte Musiker von einem Produzenten entdeckt, kam aber in die falschen Kreise und wurde Crystal Meth-abhängig. Während verschiedener Entzugsprogramme geriet Garys Gewicht völlig außer Kontrolle. Er stopfte Junkfood in sich hinein, bis er sich nicht mehr bewegen konnte. Nun sieht es für den jungen Mann düster aus.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.