Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 04.04.2024: Krystal S.
88 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
Krystal Stoor aus Idaho ist in ihrem Körper gefangen. Die 36-Jährige bringt 313 Kilo auf die Waage und kommt vor Schmerzen kaum noch aus dem Bett. Da sie wegen ihres extremen Übergewichts dauernd auf Hilfe angewiesen ist, müssen ihr Verlobter, ihre Kinder und auch ihre Eltern einspringen. Doch die Ärzte warnen, dass Krystals Körper nicht mehr lange mitmacht und ihre Tage gezählt sind, wenn sie nicht bald abnimmt. – Leichter gesagt als getan, denn die Familienmutter war schon als Kind sehr dick und hatte immer alle Probleme und Enttäuschungen mit Essen kompensiert. Nun hofft sie auf die Hilfe von Dr. Now.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.