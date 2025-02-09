Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 09.02.2025: DeShaun
88 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
DeShaun aus Omaha graut es jeden Morgen, in seinem Körper aufzuwachen, denn er wiegt über 300 Kilo und kann sich kaum bewegen. Der 28-Jährige leidet unter Depressionen und hasst es, dass er sich nicht selbst versorgen kann. Seine jüngeren Geschwister und seine Mutter helfen ihm beim Waschen, sie pflegen und bekochen ihn, denn DeShaun hat die Wohnung seiner Mom seit drei Jahren nicht verlassen. Die Hoffnung der Familie ruht nun auf Dr. Now, denn bei seinem extremen Übergewicht bleibt dem jungen Mann nicht mehr allzu viel Zeit: Wird ihn der Adipositas-Experte dazu bringen, aufzustehen und aktiv zu werden?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
