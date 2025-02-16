Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 16.02.2025: Juan
88 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 6
Juan aus Louisiana ist Pastor, doch sein Leben ist die reinste Hölle. Mit seinen 285 Kilo ist er völlig unbeweglich und hat Schmerzen am ganzen Körper. Selbst einfachste Dinge kann der 47-Jährige nicht mehr erledigen und lebt deshalb bei seiner Schwester. Mit Essen hatte er schlimme Erfahrungen in der Kindheit verarbeitet. Doch er aß auch nach der Priesterweihe weiter Unmengen an Kalorien, so dass er aufgrund seines enormen Gewichts keine Predigten mehr halten konnte. Bevor Juan seinen Gemeindemitgliedern wieder helfen kann, muss er nun sich selbst helfen und seinen riesigen Appetit in den Griff bekommen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.