Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 23.02.2025: Jonathan C.
88 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Jonathan aus Illinois bringt über 290 Kilo auf die Waage und sitzt den ganzen Tag in einem Sessel. Lieber würde er bei Ehefrau Tzena schlafen, doch durch sein Übergewicht bekommt er im Liegen kaum Luft. Da Jonathan arbeitsunfähig ist, arbeitet Tzena Vollzeit und kümmert sich um alles allein. Als Sohn eines alkoholsüchtigen Vaters hatte er eine schwere Kindheit, stopfte Kalorienbomben in sich hinein und war Mobbingzielscheibe in der Schule. Dann startete Jonathan seinen Traumjob als Rettungssanitäter, musste diesen wegen zunehmender Adipositas aber aufgeben und hat seitdem seinen Lebenszweck verloren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.