Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 12.07.2016: Susan
45 Min.Folge vom 12.07.2016Ab 12
Susan war schon als Kind dick. In der Pubertät nahm sie weiter zu, weil sie unter der schlechten Ehe und anschließenden Scheidung ihrer Eltern zu leiden hatte, und jetzt, im Alter von 37, bringt sie 274 Kilo auf die Waage. Da ihr Gewicht inzwischen lebensbedrohlich ist, muss sie dringend etwas ändern: Susan hält strenge Diät, macht Sport und lässt sich schließlich einen Magen-Bypass legen. Doch nach der erfolgreichen OP gibt es einen herben Rückschlag: Aufgrund einer Nervenstörung kann sie sich kaum mehr bewegen. Außerdem muss sich Susan endlich von ihrer Mutter abnabeln, um ein selbstständiges Leben zu führen. Wird eine Therapie bei diesem wichtigen Schritt helfen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.