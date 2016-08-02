Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 02.08.2016: Joe
45 Min.Folge vom 02.08.2016Ab 12
Joe ist erst 30 Jahre alt und in einem extrem dicken Körper gefangen. Rund 360 Kilo bringt er auf die Waage - ein enormes Übergewicht, das sich Joe vor allem durch seine Einsamkeit und wiederkehrende Depressionen angefuttert hat. Diese Frustesserei ist dermaßen außer Kontrolle geraten, dass der junge Mann seinen Job verloren hat und fast immer ans Haus gefesselt ist. Er kann sich inzwischen kaum mehr auf den Beinen halten und riskiert bei jedem Schritt einen Sturz. Seine letzte Chance ist eine Magenbypass-Operation. Nach einigen herben Rückschlägen muss sich Joe nun entscheiden, ob er aus dem Teufelskreis ausbrechen will und auch bereit ist, alles dafür zu tun.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
