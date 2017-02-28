Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 28.02.2017: Gideon
Gideo Yeakley aus Mustang, Oklahoma, ist zu seinem eigenen schlimmsten Albtraum geworden. Mit einem Gewicht von über 290 Kilogramm ist er arbeitsunfähig, komplett abhängig von der Pflege seiner heillos überforderten Ehefrau und zu gebrechlich um seinem Sohn ein guter Vater zu sein. Gideon musste in jungen Jahren den Verlust beider Eltern verarbeiten und jetzt befürchtet er, dass er seiner Familie dasselbe Schicksal aufbürdet. Er steht kurz davor alles zu verlieren. Seine Ehefrau Kayleigh hat die Nase voll davon ihren Mann permanent zu pflegen und zweifelt stark daran, ob Gideon jemals in der Lage sein wird sich zu ändern und sein Gewicht unter Kontrolle zu bekommen. Eine Magenbypass-OP könnte seine allerletzte Chance sein, seine Gesundheit wiederzuerlangen - obwohl der Eingriff aufgrund seines Gewichts höchste Risiken birgt. Kann Gideon seine Frau und seinen Sohn davon überzeugen, wieder an ihn zu glauben und seine kleine Familie retten?