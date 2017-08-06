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Mein Leben mit 300 kg

Brandi und Kandi

TLCFolge vom 06.08.2017
Brandi und Kandi

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Mein Leben mit 300 kg

Folge vom 06.08.2017: Brandi und Kandi

44 Min.Folge vom 06.08.2017Ab 12

Brandi und Kandi Dreier aus Washington sind Zwillinge und bringen jeweils um die 270 Kilo auf die Waage. Die 29-Jährigen haben bislang alles gemeinsam durchgestanden. Schon als Kleinkinder waren sie übergewichtig, weil ihr Vater sie mit Essen ruhigstellte. Ihre Eltern waren drogenabhängig und vernachlässigten die Mädchen. Zu Hause gab es nur Streit, Gewalt und Angst. Essen war für die beiden der einzige Trost. Mit 12 wogen sie 90 Kilo, zu Beginn der High-School waren es bereits 130. Und nach dem Selbstmordversuch ihrer Mutter wurde alles noch schlimmer. Da ihre Fettleibigkeit inzwischen lebensbedrohlich ist, bleibt nur eine Hoffnung: Doktor Now in Houston.

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