Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 02.02.2022: Ryan
88 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 12
Ryan kann seit acht Jahren nicht mehr im Bett schlafen, sondern verbringt die ganze Zeit im Sessel. Aufstehen kann der 31-Jährige, der 336 Kilo wiegt, nur unter höllischen Schmerzen. Er ist dabei, die letzten Reste seiner Mobilität zu verlieren, kann aber nicht aufhören zu essen. Denn solange Ryan isst, braucht er keine Drogen. All seine Probleme werden ausgeblendet und verdrängt. Während der Highschool kiffte und trank Ryan ohne Ende, dann brauchte er immer härteren Stoff. Inzwischen ist seine härteste Droge das Essen, das ihn umbringen wird, wenn er keinen Ausweg aus der Teufelsspirale findet.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.