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Mein Leben mit 300 kg

Chrystal

TLCFolge vom 26.01.2022
Chrystal

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Mein Leben mit 300 kg

Folge vom 26.01.2022: Chrystal

88 Min.Folge vom 26.01.2022Ab 12

Chrystal Rollins aus Spring Valley, Kalifornien, ist am Rande des Zusammenbruchs. Die 39-Jährige wiegt 277 Kilo, hat Probleme beim Atmen und braucht ständig Sauerstoff. Schlafen kann sie fast nur noch im Sitzen mit Beatmungsgerät. Außerdem hat Chrystal Herzinsuffizienz, zu hohen Blutdruck und Wasser in den Beinen. Sie möchte am liebsten gar nicht mehr aufstehen, hat aber zwei Töchter im Teeny-Alter, die ihre Mutter brauchen, obwohl es viel mehr die beiden sind, die Chrystal unterstützen. Trotzdem ist Essen ihre einzige Fluchtmöglichkeit und ihre einzige Freude. Wird sie die Sucht überwinden können?

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