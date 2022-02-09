Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Leben mit 300 kg

Paul

TLCFolge vom 09.02.2022
Paul

Mein Leben mit 300 kg

Folge vom 09.02.2022: Paul

87 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12

Paul MacNeill aus Florida kommt kaum noch aus dem Bett, weil er an beiden Beinen schlimme Lymphödeme hat. Der 35-Jährige bringt 343 Kilo auf die Waage und hat am ganzen Körper starke Schmerzen. Das Einzige, was dagegen hilft und Paul auf andere Gedanken bringt, ist Essen. Deshalb steckt der junge Mann in einem Teufelskreis, aus dem er nicht ausbrechen kann. Paul lebt bei seiner Mutter, die ihn rund um die Uhr versorgen muss, und fühlt sich als völliger Versager. Auch deshalb schiebt er ununterbrochen Kalorien in sich hinein. Wird Dr. Now ihm helfen können, einen Weg aus der Esssucht zu finden?

