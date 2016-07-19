Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 19.07.2016: Heute: Roulade
45 Min.Folge vom 19.07.2016Ab 6
Heute sucht der Fernsehkoch Martin Baudrexel gemeinsam mit seiner Fachjury Melanie Hauptmanns und Marcus Hannig nach der besten Roulade Kölns. Wird das kölsche "Brauhaus im Bickendorfer Hof" mit seiner Roulade gegen die moderne Zubereitung des "Wirtshaus-Schwejk" überzeugen? Oder kann sich das "Maison Blue" mit seiner Entenroulade gegen seine Konkurrenten durchsetzen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins