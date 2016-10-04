Die hohe Kunst des Risottos - Das können nur die WENIGSTEN!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 04.10.2016: Die hohe Kunst des Risottos - Das können nur die WENIGSTEN!
45 Min.Folge vom 04.10.2016Ab 6
Die hohe Kunst Risotto zuzubereiten beherrschen nur Wenige perfekt. Das beste Risotto Münchens zu finden ist heute Aufgabe von Martin Baudrexel. Zusammen mit unseren erfahrenen und gaumenverwöhnten Juroren Katja und Tobi sind sie in und um die Landeshauptstadt unterwegs und testen diese Lokale: das alteingesessene "Gandl" mit seinem Safran-Risotto, das moderne "busner.s" mit einer Fenchel-Risotto-Kreation und den Bio-Dorfgasthof "Il Plonner" mit einem Graupen-Risotto.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins