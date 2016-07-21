Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Schwarz, ursprünglich oder mit Trüffel: Welche Pizza überzeugt in Düsseldorf?

Kabel EinsFolge vom 21.07.2016
Schwarz, ursprünglich oder mit Trüffel: Welche Pizza überzeugt in Düsseldorf?

Schwarz, ursprünglich oder mit Trüffel: Welche Pizza überzeugt in Düsseldorf?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 21.07.2016: Schwarz, ursprünglich oder mit Trüffel: Welche Pizza überzeugt in Düsseldorf?

45 Min.Folge vom 21.07.2016Ab 6

Heute dreht sich für Mike und seine Jury alles um die Pizza. Doch nicht nur irgendeine, sondern die Beste in Düsseldorf. Aber wo wird der Profikoch sie finden? Zur Auswahl stehen Mike und seinem Team das "Spaghetti und Stars", das "Di Napoli" und das "Bella Ciao". Wer aber am Ende den begehrten Siegerteller für sich beanspruchen kann, muss nicht nur mit kreativen Belag überzeugen, sondern auch mit Teig und Sauce.

Alle verfügbaren Folgen