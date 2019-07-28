Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlägereien und handfeste Auseinandersetzungen

Kabel EinsStaffel 7Folge 2vom 28.07.2019
Schlägereien und handfeste Auseinandersetzungen

Schlägereien und handfeste AuseinandersetzungenJetzt kostenlos streamen

Mein Revier

Folge 2: Schlägereien und handfeste Auseinandersetzungen

88 Min.Folge vom 28.07.2019Ab 12

In Offenburg müssen die Ordnungshüter einen betrunkenen Mann von den Gleisen holen. Währenddessen nehmen die Beamten in Würzburg einen Flüchtling aus Syrien fest, der des Diebstahls verdächtigt wird. Schlägereien und handfeste Auseinandersetzungen erleben Thomas und Katharina in Stuttgart, während Ronny und sein Partner "Henne" in Pirna zu einem schweren Autobahnunfall gerufen werden.

