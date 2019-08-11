Auffälliger Lkw: Gestohlenes Fahrzeug an Bord?Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Auffälliger Lkw: Gestohlenes Fahrzeug an Bord?
88 Min.Folge vom 11.08.2019Ab 12
Die Polizisten Ronny und Michael halten einen auffälligen Lkw an. Bestätigt sich ihr Verdacht, dass sich im Laderaum ein gestohlener Pkw befindet? Außerdem: Randale beim Gefangenentransport - In Stuttgart müssen die Polizisten Kati und Thomas einen aggressiven Straftäter überführen.
