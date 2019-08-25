Polizeikontrolle auf hoher SeeJetzt kostenlos streamen
Mein Revier
Folge 6: Polizeikontrolle auf hoher See
88 Min.Folge vom 25.08.2019Ab 12
In dieser Folge werden Bundespolizisten in Cuxhaven, Pasewalk, München, Ebersbach, Würzburg und Stuttgart begleitet: Ob Schiffskontrollen, Betrunkene an Bahnhöfen, Grenzübertritte ohne gültige Papiere oder die Vollstreckung eines Haftbefehls - die Einsätze der Beamten sind auch diesmal wieder vielfältig, herausfordernd und packend.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins