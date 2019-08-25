Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polizeikontrolle auf hoher See

Mein Revier
Staffel 7Folge 6vom 25.08.2019
Folge 6: Polizeikontrolle auf hoher See

88 Min.Folge vom 25.08.2019Ab 12

In dieser Folge werden Bundespolizisten in Cuxhaven, Pasewalk, München, Ebersbach, Würzburg und Stuttgart begleitet: Ob Schiffskontrollen, Betrunkene an Bahnhöfen, Grenzübertritte ohne gültige Papiere oder die Vollstreckung eines Haftbefehls - die Einsätze der Beamten sind auch diesmal wieder vielfältig, herausfordernd und packend.

