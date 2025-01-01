Mein Tumor und Ich
Ab 12
Ab 12
Mein Tumor und Ich
In der neuen Doku-Serie stellen sich weltbekannte Chirurgen medizinischen Extremsituationen. Sie operieren Patienten mit gigantischen Tumoren, massiven Wucherungen oder rätselhaften Knoten, die teils mehrere Kilo wiegen oder große Teile des Körpers bedecken. Von der Diagnose über riskante Eingriffe bis hin zur erlösenden Entfernung dieser oft riesigen Geschwulste zeigt die Serie emotionale Geschichten voller Hoffnung, Mut und medizinischem Können – und wie ein einziger Eingriff das Leben für immer verändern kann.
Genre:Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.