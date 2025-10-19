Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Tumor und Ich

TLC
Folge vom 19.10.2025
45 Min.
Ab 12

In dieser Folge kämpfen zwei Menschen gegen riesige Geschwulste: Jennifer aus Kalifornien leidet seit Jahren unter einem knolligen Tumor am Bauch: Er erschwert ihr das Atmen, macht körperliche Arbeit unmöglich und belastet die Beziehung zu ihrem Freund. Chirurgin Dr. Kimberly Dalal wagt eine riskante Operation – mit lebensveränderndem Ergebnis. Der 15-jährige Marcelo aus Angola hat ein massives Neurofibrom im Gesicht, das ihn beim Sprechen und Atmen behindert. Kopf- und Halschirurg Dr. Ryan Osborne versucht, so viel wie möglich zu entfernen, ohne die Nerven zu verletzen. – Eine Gratwanderung moderner Tumorchirurgie.

