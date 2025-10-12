Mein Tumor und Ich
Folge vom 12.10.2025: Die Verwandlung
44 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Ein unscheinbarer Pickel neben dem Ohr wird für Tim zum Albtraum: Über 16 Jahre lang wächst daraus ein monströser Tumor von zweieinhalb Kilo, der sein ganzes Leben bestimmt. Essen, Schlafen, ein normales Sozialleben – alles unmöglich. Freunde nennen die Wucherung „Little Timmy“, doch hinter dem Spitznamen verbirgt sich ein täglicher Kampf voller Schmerzen und Scham. Schließlich fasst Tim den Mut und reist nach Los Angeles zu Dr. Osborne. Die Diagnose ist erschütternd, die Operation riskant: drohende Gesichtslähmung, Stunden im OP, sogar die Angst vor Krebs. Doch die Ärzte wagen den Eingriff.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.