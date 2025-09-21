Mein Tumor und Ich
Folge vom 21.09.2025: Neues Gesicht, neues Leben
44 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Charmaine aus Trinidad leidet an einer der schwersten jemals dokumentierten Formen von Neurofibromatose. Tumore bedecken jeden Zentimeter des Körpers der 43-Jährigen und bedrohen ihr Leben: Wucherungen an Nase und Mund erschweren das Atmen erheblich, Tumore im Rachenraum behindern Essen und Sprechen, Geschwulste über den Augen beeinträchtigen ihr Sehvermögen und aufgerissene Hautstellen können zu schweren Infektionen führen. Der Spezial-Chirurg Dr. Ryan Osborne und sein Team wagen eine riskante, mehrstündige Operation, um Charmaine außer Lebensgefahr zu bringen und ihren Alltag zu erleichtern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.