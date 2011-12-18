Meine Frau, die Wildnis und ich
Folge vom 18.12.2011: Willkommen im Niemandsland
45 Min.Folge vom 18.12.2011Ab 12
Es ist nicht immer leicht, die Romantik in einer Ehe aufrecht zu erhalten. Vor allem, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Mykel und seine Frau Ruth sind auf einer unbewohnten Insel im Golf von Panama gestrandet und werden langsam unruhig, denn ...
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Genre:Reality, Dokumentation, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.