Track 07: Sexy Sex (Commercial Edit)Jetzt kostenlos streamen
Messiah Superstar
Folge 7: Track 07: Sexy Sex (Commercial Edit)
26 Min.Ab 12
Während der 90er-Party ist eine Werbeagentur auf Messiah aufmerksam geworden und will ihn für einen großen TV-Spot buchen. Bei dem mehr als großzügigen Angebot sagt Thomas direkt zu - auch ohne zu wissen, um welches Produkt es sich handelt oder, dass sein Partner vor der Kamera Marc Terenzi sein wird. Unterdessen startet Leon einen letzten verzweifelten Versuch, Nadine von sich zu überzeugen: Er will sie, ganz nach Thomas' Ratschlag, eifersüchtig machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Messiah Superstar
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH