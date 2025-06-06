Track 08: Back Sexy (Leon Pohl Remix - 24/A)Jetzt kostenlos streamen
Messiah Superstar
Folge 8: Track 08: Back Sexy (Leon Pohl Remix - 24/A)
25 Min.Ab 12
Da die Doku-Ausstrahlung kurz bevorsteht, ist Messiah mit dem fertigen Musikvideo zu seiner Comeback-Single beim SAT.1-Frühstücksfernsehen mit Matthias Killing eingeladen. Die Aufzeichnung mutiert allerdings zum Alptraum, als Thomas feststellen muss, dass Oli.P ebenfalls eingeladen ist und auch eine neue Single produziert hat. Doch damit nicht genug, macht Leon eine unschöne Entdeckung, die seine Stimmung zum ohnehin schmerzenden Abschied von Nadine weiter trübt.
Messiah Superstar
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
