Zimtschnecken Bake-Off.Jetzt kostenlos streamen
MGMB
Folge 145: Zimtschnecken Bake-Off.
Eine Folge wie eine frisch aus dem Ofen gezogene Zimtschnecke: außen klebrig-süß, innen mit einer ordentlichen Prise Schärfe und garantiertem Suchtpotenzial. Was als nostalgisches KI-Experiment mit Tonis Stimme beginnt, gipfelt in der Kampfansage des Jahres: Das große Zimtschnecken Bake-Off. Ja, richtig gelesen – Hannes und der Bär ziehen die Schürzen an, während Babo als gnadenlose Jury fungiert. Nebenbei wird das neue Jahr mit einer ordentlichen Portion Alltags-Aggro eingeläutet. Während Babo unfreiwillig zur menschlichen Streusalz-Maschine mutiert, analysiert die Runde, warum im Januar plötzlich alle beim ersten Schneefall die Nerven verlieren. Von pöbelnden Fahrradfahrern auf dem hohen Ross bis hin zu Rentnerinnen, die Gehwege in juristische Kampfzonen verwandeln – hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Obendrauf gibt es einen tiefen Einblick in das Streaming-Dilemma zwischen Konsumsucht und Kündigungsfrust sowie eine ehrliche Einschätzung zur aktuellen Lage in der Medienlandschaft. Ach ja: Die Redewendung der Woche führt uns diesmal ins antike Israel und klärt auf, warum man für finanzielle Freiheit manchmal 50 Jahre warten musste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick