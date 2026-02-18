Post Slope Depression.Jetzt kostenlos streamen
MGMB
Folge 149: Post Slope Depression.
Diese Folge ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die direkt im Skikeller startet. Babo leidet unter der sogenannten „Post-Slope-Depression“. Das ist keine neue Design-Software, sondern der fiese Endorphin-Entzug, der einen überrollt, wenn man nach drei Tagen Adrenalin im Schnee plötzlich wieder im grauen Alltag (und der Arbeit) landet. Während die Jungs noch über das radikale Gedankenexperiment philosophieren, einfach alles hinter sich zu lassen und in Australien Campingwagen zu vermieten , liefert Hannes eine Serienempfehlung, die perfekt zum Thema „Verschwinden“ passt: Manifest auf Netflix. Ein Flugzeug landet fünf Jahre zu spät, die Passagiere sind kein Stück gealtert, aber die Welt um sie herum ist weitergezogen – der ultimative „Tod auf Probe“. Technisch wird es beim Galaxy S26 Ultra und seinem neuen Privacy-Display , bevor der Bär uns mit einem echten Zahnarzt-Krimi unterhält: Ein Arzt, der fünf Patienten gleichzeitig behandelt und dabei eine einzige Geschichte erzählt, die man sich wie ein Puzzle in der Praxis zusammensuchen muss. Zum krönenden Abschluss gibt es eine Warnung vor dem „Bürger-Maultaschen-Scam“ und die Redewendung der Woche. Wer hätte gedacht, dass man früher im Gasthaus buchstäblich einen Bären als Pfand zurückließ, um die Zeche nicht prellen zu müssen? Viel Vergnügen!
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