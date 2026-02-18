Studio-Abschied, Psychologie-Pragmatismus und KI-SpiegelJetzt kostenlos streamen
MGMB
Folge 154: Studio-Abschied, Psychologie-Pragmatismus und KI-Spiegel
Willkommen zur großen Sondersendung und gleichzeitigem Finale: Die letzte Folge im alten Studio steht an! Und wir haben uns dafür nicht weniger vorgenommen als die Tiefen der menschlichen Psyche zu ergründen – natürlich gewohnt pragmatisch und völlig unprofessionell :D Gemeinsam mit unserem Gast Kai, dem Mann mit dem großen Herzen (und der entsprechenden Körpergröße), wühlen wir im Werkzeugkasten der Psychologie. Warum ist Selbstoptimierung eigentlich so ein Hype geworden? Ist ADAS mittlerweile salonfähig? Und warum zum Geier fühlt sich mit 40 plötzlich alles nach einem Software-Update für das eigene Betriebssystem an? Kai gibt uns einen sehr persönlichen Einblick in seine Reise durch Therapie, Depression und die Erkenntnis, dass man manchmal einen Spiegel braucht, um seine eigenen Muster überhaupt benennen zu können. Doch es bleibt nicht nur beim Deep Talk: Wir schlagen die Brücke in die Zukunft. Kai stellt uns seinen digitalen Sidekick "Jarvis" vor und erklärt, wie er sich mit einer Armee aus KI-Agenten wie Paula einen Spiegel für den Alltag gebaut hat. Außerdem diskutieren wir, ob Talent eigentlich nur "Schrödingers Katze" der Leistungsgesellschaft ist und warum wir alle diesen evolutionären Drang haben, dem Säbelzahntiger (oder der Community) zu gefallen.
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