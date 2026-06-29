Mike Brewer: Born Car Dealer
Folge vom 29.06.2026: Das Papa-Mobil
44 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 6
Mike Brewer hat über eine Webseite ein Fahrzeug gekauft. Denn 9.500 Pfund für einen Ford Focus ST mit nur einem Vorbesitzer klangen nach einem echten Schnäppchen. Doch es gibt einen Haken: Die Sonne hat auf dem Firmenhof im Innenraum des Wagens eine regelrechte Geruchsexplosion ausgelöst. Windelgeruch macht sich breit, zudem sind Milchflecken zu erkennen. Und Mitinhaber James Elkington will im Autohaus mit einem BMW M3 Geld verdienen. Der Wagen beschleunigt in rund fünf Sekunden von null auf hundert, gilt allerdings auch als berüchtigt für enorme Reparaturkosten.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.