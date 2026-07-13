Mike Brewer: Born Car Dealer
Folge vom 13.07.2026: Die Boygroup
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Mike Brewer freut sich auf die „Race Retro“. Auf der Motorsport-Veranstaltung werden Autoklassiker versteigert – nicht selten für sechsstellige Beträge. Doch das ist in diesem Fall kein Problem, denn Mike ist nicht in Kauflaune. Er möchte stattdessen herausfinden, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. Für welche Modelle geben Kfz-Liebhaber das meiste Geld aus? Während Mike sich ein Bild von der Lage macht, kümmert sich sein Business-Partner James Elkington um das Tagesgeschäft. Zwei Kundinnen interessieren sich im Autohaus für ein BMW-Cabrio.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.