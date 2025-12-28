Staffel 2Folge 1vom 28.12.2025
Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Folge 1: Meditation ist ätzend / Das Wahllokal
21 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 16
Beavis und Butt-Head versuchen, ihren Kopf frei zu bekommen und stellen fest, dass sie erstaunlich gut darin sind. // Beavis und Butt-Head verwechseln das Wahllokal in der Nachbarschaft mit einem Stripclub.
