Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Comedy CentralStaffel 2Folge 1vom 28.12.2025
Meditation ist ätzend / Das Wahllokal

Meditation ist ätzend / Das WahllokalJetzt kostenlos streamen

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Folge 1: Meditation ist ätzend / Das Wahllokal

21 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 16

Beavis und Butt-Head versuchen, ihren Kopf frei zu bekommen und stellen fest, dass sie erstaunlich gut darin sind. // Beavis und Butt-Head verwechseln das Wahllokal in der Nachbarschaft mit einem Stripclub.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Comedy Central

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Alle 1 Staffeln und Folgen