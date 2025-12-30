Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Comedy CentralStaffel 2Folge 7vom 30.12.2025
Der Tag, an dem es Butt-Head zu weit trieb / Semesterferien

20 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 16

Beavis beschließt, dass er endlich genug hat und heuert einen Auftragskiller an, der Butt-Head töten soll. // Beavis und Butt-Head versuchen, sich per Post in den Urlaub zu schicken.

