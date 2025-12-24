Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralStaffel 2Folge 3vom 24.12.2025
Sorry für den Staub / Streiche

Folge 3: Sorry für den Staub / Streiche

20 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 16

Die erwachsenen Beavis und Butt-Head nehmen wegen des Abrisses ihrer Wohnung an einer Stadtratssitzung teil. // Beavis und Butt-Head tun sich schwer, ihren Nachbarn einen Streich zu spielen.

