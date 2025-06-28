Mimilicious
Folge 101: Pochierte Eier
Mimilicious: Das Wort "Poche" kommt aus dem Frazösischen und bedeuetet so viel wie "Tasche". Nachvollziehbar, denn beim Eier pochieren wird der Dotter von dem Eiweiß umhüllt, quasi in eine Tasche gesteckt. Heute auf "türkische" Art.
