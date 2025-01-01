Mimilicious
Folge 16: Gebrannte Mandeln
3 Min.
Jeder kennt den Geruch von gebrannten Mandeln der zwischen den Weihnachtsmarktständen liegt. Ich zeige euch, wie ihr eure ganze Wohnung zimtig und süß duften lassen könnt. Es ist super einfach und noch dazu viel billiger die Mandeln selber zu brennen.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
