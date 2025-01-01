MIMILICIOUS BASICS - Mango BasicsJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 4: MIMILICIOUS BASICS - Mango Basics
2 Min.
Heute zeige ich euch einen kurzen Trick, wie ich am liebsten Mangos schäle. Ich hasse es die Schale einer Mango mit dem Messer oder dem Sparschäler zu schälen, weil das immer eine riesen Sauerei macht. Der Saft tropft überall hin, die Hände sind klebrig und es bleibt viel zu viel Fruchtfleisch und Schale übrig. Probiert es mal so aus, wie ich es in dem Video zeige, ich hoffe es hilft euch!¿
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH