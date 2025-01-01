MIMILICIOUS BASICS - Avocado richtig schälenJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 2: MIMILICIOUS BASICS - Avocado richtig schälen
2 Min.
Heute zeige ich euch meine Art Avocados zu entkernen, zu schälen und zu schneiden. Ich habe gehört, dass es im Krankenhaus schon einen extra Begriff -den Avocadoschnitt- für Verletzungen beim Avocadoschneiden gibt. Also zeige ich euch in diesem Video wie man super schnell und vor allem sicher seine Avocado entkernen und schneiden kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH