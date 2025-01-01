Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mimilicious

MIMILICIOUS BASICS - Avocado richtig schälen

just cookingStaffel 1Folge 2
MIMILICIOUS BASICS - Avocado richtig schälen

MIMILICIOUS BASICS - Avocado richtig schälenJetzt kostenlos streamen

Mimilicious

Folge 2: MIMILICIOUS BASICS - Avocado richtig schälen

2 Min.

Heute zeige ich euch meine Art Avocados zu entkernen, zu schälen und zu schneiden. Ich habe gehört, dass es im Krankenhaus schon einen extra Begriff -den Avocadoschnitt- für Verletzungen beim Avocadoschneiden gibt. Also zeige ich euch in diesem Video wie man super schnell und vor allem sicher seine Avocado entkernen und schneiden kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mimilicious
just cooking
Mimilicious

Mimilicious

Alle 1 Staffeln und Folgen