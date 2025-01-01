Knusprige Ofenkartoffeln mit Feta-ZitronendipJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 21: Knusprige Ofenkartoffeln mit Feta-Zitronendip
5 Min.
Heute gibt es ein super vegetarisches Gericht von mir! Ihr könnt es richtig gut als Hauptspeise mit einem großen Salat oder als Beilage servieren! Probiert es unbedingt aus, die Kartoffeln sind so knusprig und der Dip ist super fruchtig und voller Geschmack -MEIN ABSOLUTES LIEBLINGSGERICHT ZUR ZEIT!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH