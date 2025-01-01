Mimilicious
Folge 236: Ganzer Kürbis
Gefüllter KürbisFür 6 PortionenZutaten:- 1 großer Kürbis (Kürbissorte `Muscade de Provence`)- 300 g Wildreis- 150 g Ziegenkäse, zerbröckelt- 150 g frischer Spinat, grob gehackt- 100 g Pilze, geschnitten- 75 g Pecannüsse, grob gehackt- Einige Blätter frischer Salbei, gehackt- Einige Zweige frische Petersilie, gehackt- 75 g Granatapfelkerne- 1 Zwiebel, gehackt- 3 Knoblauchzehen, gehackt- 6 EL Olivenöl- 100 ml Weißwein- Salz und Pfeffer nach GeschmackAnleitung:1. Den Kürbis waschen und einen Deckel abschneiden. Die Kerne mit einem Löffel herausnehmen. Die Schnittflächen mit einem Esslöffel Olivenöl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen.2. Den Backofen auf 200°C vorheizen. Den Kürbis auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im vorgeheizten Ofen etwa 40-50 Minuten backen, bis er weich ist.3. In der Zwischenzeit den Wildreis nach Packungsanleitung kochen, bis er gar ist. Abtropfen lassen und beiseite stellen.4. Die Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten. Die Pilze hinzufügen und anbraten, bis sie weich sind. Den Spinat dazugeben und kurz anbraten, bis er zusammenfällt. Mit Weißwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Zur Seite stellen.5. In einer Schüssel den gekochten Wildreis, die Pilz-Spinat-Mischung, zerbröckelten Ziegenkäse, gehackte Pecannüsse, Salbeiblätter, Petersilie und Granatapfelkerne vermengen.6. Die Mischung mit Salz und Pfeffer abschmecken.7. Den Kürbis aus dem Ofen nehmen und mit der Reismischung füllen.8. Den gefüllten Kürbis weitere 10-15 Minuten im Ofen backen, bis die Füllung leicht goldbraun ist.9. Den gefüllten Kürbis aus dem Ofen nehmen, mit zusätzlichen Granatapfelkernen bestreuen und servieren.
