Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mimilicious

Kürbiskekse

just cookingStaffel 1Folge 237
Kürbiskekse

KürbiskekseJetzt kostenlos streamen

Mimilicious

Folge 237: Kürbiskekse

7 Min.Ab 6

Rezept für Kürbiskekse:Für etwa 24 KekseZutaten:· 226 g kalte ungesalzene Butter, gewürfelt· 160 g Kürbispüree, Raumtemperatur· 100 g Zucker· 112 g + 2 EL brauner Zucker, gehäuft· 2 große Eigelb, Raumtemperatur· 2 TL Vanilleextrakt· 215 g Weizenmehl· 1 1/2 TL Kürbisgewürz· 1 TL Natron· 1 TL Weinsteinbackpulver· 1/2 TL Salz· 70 g Zucker zum Wälzen· 1/2 TL gemahlener Zimt zum WälzenAnleitung:1. Den Ofen auf 180°C vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen und beiseite legen.2. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und goldbraun bräunen. Das dauert etwa 9-11 Minuten. Ab und zu umrühren, damit sie nicht verbrennt.3. Wenn die Butter leicht nussig riecht und goldbraun ist, vom Herd nehmen. In eine Schüssel gießen und abkühlen lassen, bis sie Raumtemperatur hat. Im Kühlschrank kühlen, bis sie kühl, aber noch flüssig ist.4. Das Kürbispüree auf einem Teller ausbreiten und mit Küchenpapier abtupfen, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen, bis es eine weiche Knetmasse ähnliche Konsistenz hat und etwa 75 g wiegt.5. Wenn die Butter abgekühlt ist, mit braunem und weißem Zucker verrühren, bis es aussieht wie feiner Sand.6. Eigelb, Vanille und das getrocknete Kürbispüree hinzufügen und vermengen.7. Mehl, Kürbisgewürz, Salz, Weinsteinbackpulver und Natron vorsichtig unterheben, bis gerade vermengt. Den Teig für 5 Minuten in den Kühlschrank stellen.8. In einer kleinen Schüssel Zimt und Zucker vermischen. Teig in 3-EL-Portionen teilen, zu Kugeln formen und in der Zimt-Zucker-Mischung wälzen. Auf das vorbereitete Backblech legen und etwa 5 cm voneinander entfernt platzieren.9. Die Kekse nacheinander 10-11 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun sind und die Mitte aufgebläht und leicht untergebacken ist. Nicht zu lange backen, sonst werden sie zu fluffig. Auf einem Drahtgitter komplett auskühlen lassen und genießen!Übrig gebliebene Kekse in einem luftdichten Behälter bei Raumtemperatur für 2-3 Tage aufbewahren. Wenn

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mimilicious
just cooking
Mimilicious

Mimilicious

Alle 1 Staffeln und Folgen