Mimilicious
Folge 237: Kürbiskekse
Rezept für Kürbiskekse:Für etwa 24 KekseZutaten:· 226 g kalte ungesalzene Butter, gewürfelt· 160 g Kürbispüree, Raumtemperatur· 100 g Zucker· 112 g + 2 EL brauner Zucker, gehäuft· 2 große Eigelb, Raumtemperatur· 2 TL Vanilleextrakt· 215 g Weizenmehl· 1 1/2 TL Kürbisgewürz· 1 TL Natron· 1 TL Weinsteinbackpulver· 1/2 TL Salz· 70 g Zucker zum Wälzen· 1/2 TL gemahlener Zimt zum WälzenAnleitung:1. Den Ofen auf 180°C vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen und beiseite legen.2. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und goldbraun bräunen. Das dauert etwa 9-11 Minuten. Ab und zu umrühren, damit sie nicht verbrennt.3. Wenn die Butter leicht nussig riecht und goldbraun ist, vom Herd nehmen. In eine Schüssel gießen und abkühlen lassen, bis sie Raumtemperatur hat. Im Kühlschrank kühlen, bis sie kühl, aber noch flüssig ist.4. Das Kürbispüree auf einem Teller ausbreiten und mit Küchenpapier abtupfen, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen, bis es eine weiche Knetmasse ähnliche Konsistenz hat und etwa 75 g wiegt.5. Wenn die Butter abgekühlt ist, mit braunem und weißem Zucker verrühren, bis es aussieht wie feiner Sand.6. Eigelb, Vanille und das getrocknete Kürbispüree hinzufügen und vermengen.7. Mehl, Kürbisgewürz, Salz, Weinsteinbackpulver und Natron vorsichtig unterheben, bis gerade vermengt. Den Teig für 5 Minuten in den Kühlschrank stellen.8. In einer kleinen Schüssel Zimt und Zucker vermischen. Teig in 3-EL-Portionen teilen, zu Kugeln formen und in der Zimt-Zucker-Mischung wälzen. Auf das vorbereitete Backblech legen und etwa 5 cm voneinander entfernt platzieren.9. Die Kekse nacheinander 10-11 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun sind und die Mitte aufgebläht und leicht untergebacken ist. Nicht zu lange backen, sonst werden sie zu fluffig. Auf einem Drahtgitter komplett auskühlen lassen und genießen!Übrig gebliebene Kekse in einem luftdichten Behälter bei Raumtemperatur für 2-3 Tage aufbewahren. Wenn
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick